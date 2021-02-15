Світову організацію торгівлі вперше в історії очолить темношкіра жінка

Колишній міністр фінансів Нігерії, яка стане новою головою СОТ, уже заявила, що одним з її пріоритетів стане "справедливий доступ до вакцин від COVID-19".

Нгозі Оконджо-Івеала стане першою в історії жінкою й африканкою, яка очолить Світову організацію торгівлі (СОТ). Вона залишилася єдиним кандидатом на цю посаду після того, як міністр торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі відмовився від участі в перегонах. Про це розповідає видання CNN.

Затвердити Оконджо-Івеалу на нову посаду повинні вже 15 лютого. Зазначається, що вона — економіст і колишній міністр фінансів Нігерії. Оконджо-Івеала користується широкою підтримкою членів СОТ, у тому числі — Євросоюзу, Китаю, Японії та Австралії. Її також підтримували США за президентства Дональда Трампа.

В інтерв'ю CNN Оконджо-Івеала визнала, що СОТ потребує реформ. Зокрема, на поточний момент організація намагається запобігти потенційній торговій суперечці між США і Китаєм.

"Це захоплює і в той же час лякає. Я з нетерпінням чекаю виклику... Необхідні глибокі реформи, щоб провести ребрендинг і репозиціювання організації", — розповідала Оконджо-Івеала.

Вона зазначила, що одним з її пріоритетів також стане активізація глобальних зусиль у боротьбі з коронавірусом. А у відповідь на ремарку журналіста щодо того, що "багаті країни не роблять достатньо для обміну вакцинами COVID-19" Оконджо-Івеала підкреслила, що СОТ необхідно ввести "правила, які зроблять доступ до вакцин справедливим".

СОТ — міжнародна організація, заснована в 1995 році для лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торговельних і політичних відносин держав-членів. На поточний момент її членами є 160 визнаних держав.

Зазначимо, що розмови про те, що багаті країни закупили більше вакцин, ніж необхідно, а бідні залишаються зовсім без них, почалися ще на початку січня 2021 року. Зокрема, з таким меседжем виступив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус.

А генсек ООН Антоніу Гутерріш у середині січня заявляв, що ситуація з коронавірусом у світі погіршується саме через те, що деякі країни ведуть вкрай нездорову політику щодо закупівлі вакцин, отримуючи значно більшу кількість доз, ніж їм необхідно.

"Вакцинаціоналізм" приречений на провал, він відтермінує глобальне одужання. COVID-19 не може бути переможений лише в одній країні", — заявляв тоді Гутерріш.

Нагадаємо: голова МОЗ України Максим Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні стартує з 15 лютого. Втім, цього так і не відбулося.