"Скарга абсурдна": Польщу не влаштовує призупинення Україною позову до СОТ

На думку міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, Варшава не знає, що означає призупинення скарги, і керівництво СОТ досі не поінформувало польську владу про паузу в розгляді.

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Міністр сільського господарства та розвитку сільських регіонів Польщі Роберт Телус прокоментував призупинення Україною розгляду скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це пише PAP 5 жовтня.

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Роберт Телус заявив, що для поліпшення відносин між Україною та Польщею Києву варто відкликати свій позов. На думку міністра, подавати скаргу на польський уряд за те, що він допомагає польським фермерам "абсурдно".

"Ми не знаємо, що означає призупинення скарги. Ми вимагаємо відкликання скарги, тому що вона безпідставна й абсурдна", — сказав Телус.

Міністр також заявив, що Варшава поки що не отримала підтвердження від СОТ про призупинення розгляду скарги.

Ембарго на українське зерно: що відомо

Нагадаємо, що 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє кордон для ввезення українського зерна. За словами глави польського уряду, обмежувальні заходи щодо зерна з України покликані захистити польських фермерів.

У відповідь торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подасть позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини. За його словами, українська сторона хоче довести, що дії цих країн є юридично неправомірними.

Зі свого боку Роберт Телус заявив, що Польща не турбується про непорозуміння з боку Євросоюзу і СОТ після ухвалення рішення про односторонню заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Пізніше, 5 жовтня, Тарас Качка повідомив, що Україна призупинила розгляд зернових скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ. Він зазначив, що після того, як було запропоновано новий механізм експорту, Київ шукає конструктивне рішення для всіх країн ЄС.