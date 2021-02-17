Навальный сравнил свое заключение с путешествием в космос

Оппозиционер надеется на перемещение в "прекрасный новый мир"

Российский оппозиционер Алексей Навальный сравнил свое тюремное заключение с космическими полетами.

На своей странице в Instagram политик сообщил, что ему в заключении не тяжело.

"Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта – железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра", – пишет Навальный.

По его словам, еду "в каюту" доставляет автоматическая тележка, а тарелки и ложки – из блестящего металла.

"Совершенно как в кино о космосе со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: "Три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке". А я отвечаю: "Ага, окей, через 10 минут. Чай только допью", – пошутил Навальный.

Оппозиционер утверждает, что в этот момент он понимает, что находится в космическом путешествии и летит к "прекрасному новому миру".

"Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь", – подытожил Алексей Навальный.

[ + – ] Сообщение Алексея Навального

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который, согласно расследователям Bellingcat, участвовал в покушении на политика Алексея Навального, купил квартиру в Москве за семь миллионов рублей после отравления.

Также мы писали, что в России правительство Приморского края случайно анонсировало акцию за Навального.

Фокус сообщал о том, что с 2016 года на кошельках команды Навального появилось более 658 биткоинов, что по текущему курсу составляет более 31,2 млн долларов США.