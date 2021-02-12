За 2021 год команде Навального пожертвовали в биткоинах более 300 тыс. долларов, - СМИ

С 2016 года на кошельках команды Навального появилось более 658 биткоинов, что по текущему курсу составляет более 31,2 млн долларов США.

Издание Reuters сообщило, что с 1 января по 11 февраля 2021 года на криптовалютные счета команды российского оппозиционера Алексея Навального в виде пожертвований поступило более 6,242 биткоина, что по текущему курсу составляет около 300 тысяч долларов США.

Самые крупные пожертвования команде Навального в 2021 году поступили на следующий день после возвращения политика в Россию (1 биткоин) и накануне и на следующий день после протестов 23 января (еще 0,86 биткоина и 1 биткоин).

Координатор штабов оппозиционера, Леонид Волков, подтвердил изданию, что у них был большой поток пожертвований в криптовалюте за январь 2021 года. По его словам, они используют Bitcoin в качестве защиты от российских властей, которые периодически блокируют их банковские счета.

"Мы используем биткоин, потому что это хорошее законное средство платежа. Тот факт, что у нас есть платежи в биткоинах в качестве альтернативы, помогает защитить нас от российских властей. Даже если они закроют другие, более традиционные каналы, биткоины у нас все равно останутся. Это как страховка", — рассказал Волков.

Команда Навального принимает пожертвования и через банковские переводы с системой Paypal. По словам Волкова, ранее криптовалютые пожертвования составляли около 10% от общей суммы "донатов", однако в январе 2021 года ситуация изменилась.

Всего, по информации Reuters, на кошельках команды Навального появилось более 658 биткоинов, что по текущему курсу составляет более 31,2 млн долларов США.

Впрочем Волков отметил, что не стоит "оценивать" поступившие им пожертвования по актуальному курсу, поскольку стоимость криптовалюты столь сильно возросла только в 2021 году. Также он сказал, что часть биткоинов заводили на свои кошельки сами члены команды Навального.

Отметим, 12 февраля 2021 года Bitcoin обновил рекордный максимум стоимости. Цена одной единицы криптовалюты превысила 49 тыс. долларов США.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. Сообщалось, что за несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4 000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

10 февраля московский суд заочно арестовал и координатора штабов Навального Леонида Волкова, который выехал из России в Вильнюс в августе 2019 года из-за рисков уголовных преследований.

Волков анонсировал новую протестную акцию в поддержку Навального и других арестованных. Он предложил людям 14 февраля, на "День влюбленных", ровно в 20:00 выйти из своих домов, выложить из зажженных свечей сердце, сфотографировать его сверху и выложить снимок в соцсетях. Те же, у кого нет свечей, могут просто включить фонарики на телефонах и постоять так несколько минут.