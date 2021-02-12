За 2021 рік команді Навального пожертвували в біткоїнах понад 300 тис. доларів, — ЗМІ

З 2016 року на гаманцях команди Навального з'явилося понад 658 біткоїнів, що за поточним курсом становить понад 31,2 млн доларів США.

Видання Reuters повідомило, що з 1 січня по 11 лютого 2021 року на криптовалютні рахунки команди російського опозиціонера Олексія Навального у вигляді пожертвувань надійшло понад 6,242 біткоїнів, що за поточним курсом становить близько 300 тисяч доларів США.

Найбільші пожертви команді Навального у 2021 році надійшли наступного дня після повернення політика в Росію (1 біткоїн) і напередодні і наступного дня після протестів 23 січня (ще 0,86 біткоїну і 1 біткоїн).

Координатор штабів опозиціонера, Леонід Волков, підтвердив виданню, що в них був великий потік пожертвувань у криптовалюті за січень 2021 року. За його словами, вони використовують Bitcoin в ролі захисту від російської влади, яка періодично блокує їхні банківські рахунки.

"Ми використовуємо біткоїни, тому що це зручний законний засіб платежу. Той факт, що в нас є платежі в біткоїні в ролі альтернативи, допомагає захистити нас від російської влади. Навіть якщо вони закриють інші, більш традиційні канали, біткоїни в нас все одно залишаться. Це як страхування", — розповів Волков.

Команда Навального приймає пожертвування і через банківські перекази із системою Paypal. За словами Волкова, раніше криптовалютні пожертвування становили близько 10% від загальної суми "донатів", проте в січні 2021 року ситуація змінилася.

Усього, за інформацією Reuters, на гаманцях команди Навального зʼявилося понад 658 біткоїнів, що за поточним курсом становить понад 31,2 млн доларів США.

Втім Волков зазначив, що не варто "оцінювати" ці пожертви за актуальним курсом, оскільки вартість криптовалюти настільки сильно зросла тільки у 2021 році. Також він сказав, що частину біткоїнів заводили на своїх гаманцях самі члени команди Навального.

Зазначимо, що 12 лютого 2021 року Bitcoin оновив рекордний максимум вартості. Ціна однієї одиниці криптовалюти перевищила 49 тис. доларів США.

Нагадаємо: 17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. Повідомлялося, що за кілька годин від початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Акції проходили в Москві і Пітері і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

10 лютого московський суд заочно заарештував і координатора штабів Навального Леоніда Волкова, який виїхав з Росії до Вільнюса в серпні 2019 року через ризики кримінальних переслідувань.

Волков анонсував нову протестну акцію на підтримку Навального та інших заарештованих. Він запропонував людям 14 лютого, на "День закоханих", рівно о 20:00 вийти зі своїх будинків, викласти із запалених свічок серце, сфотографувати його зверху і викласти знімок у соцмережах. Ті ж, у кого немає свічок, можуть просто увімкнути ліхтарики на телефонах і постояти так кілька хвилин.