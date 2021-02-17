Навальний порівняв своє ув'язнення з подорожжю в космос

Опозиціонер сподівається на переміщення в "прекрасний новий світ"

Російський опозиціонер Олексій Навальний порівняв своє тюремне ув'язнення з космічними польотами.

На своїй сторінці в Instagram політик повідомив, що йому в ув'язненні не важко.

"Тюрма, як відомо, в голові. І якщо гарненько подумати, то стає зрозуміло, що я не в тюрмі, а в космічній подорожі. Подумайте самі. У мене проста, спартанського вигляду каюта — залізне ліжко, стіл і тумбочка. На космічному кораблі не до розкоші. Двері в каюті відкриваються тільки з командного центру", — пише Навальний.

За його словами, їжу "в каюту" доставляє автоматичний візок, а тарілки і ложки — з блискучого металу.

"Абсолютно як у кіно про космос зі мною спілкується командний центр корабля. Тобто буквально голос зі стіни через інтерком каже: "Три-нуль-два, готуйтеся до санітарної обробки". А я відповідаю: "Ага, окей, через 10 хвилин. Чай тільки допиваю", — пожартував Навальний.

Опозиціонер стверджує, що в цей момент він розуміє, що перебуває в космічній подорожі і летить до "прекрасного нового світу".

"Чи міг я, фанат книг і фільмів про космос, відмовитися від такого польоту, нехай навіть він триватиме три роки? Очевидно, ні. Так, космічні подорожі небезпечні. Можна прилетіти, а там нічого немає. Політ може виявитися набагато довшим через навігаційну помилку. Випадковий астероїд може знищити корабель, і ти загинеш", — підсумував Олексій Навальний.

[ + – ] Повідомлення Олексія Навального

Раніше повідомлялося, що співробітник ФСБ Росії Костянтин Кудрявцев, який, згідно з розслідувачам Bellingcat, брав участь у замаху на політика Олексія Навального, купив квартиру в Москві за сім мільйонів рублів після отруєння.

Також ми писали, що в Росії уряд Приморського краю випадково анонсував акцію за Навального.

Фокус повідомляв про те, що з 2016 року на гаманцях команди Навального з'явилося понад 658 біткоїнів, що за поточним курсом становить понад 31,2 млн доларів США.