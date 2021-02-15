Отравление Навального: сотрудник ФСБ якобы купил квартиру за 7 млн рублей после покушения

Соратница Навального заявила, что объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи Кудрявцева невозможно: жена не работает 16 лет, а теща — пенсионер.

Сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который, согласно расследователям Bellingcat, участвовал в покушении на политика Алексея Навального, купил квартиру в Москве за семь миллионов рублей после отравления. Об этом сообщила соратница Навального Любовь Соболь в Facebook.

Она опубликовала копию договора купли-продажи квартиры.

Соболь пишет, что объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи Кудрявцева невозможно: жена Кудрявцева не работала последние 16 лет, а его теща — пенсионерка.

"Наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение", – заявила Соболь.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.

Навальный также снял видеоролик, в котором он пообщался по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который якобы участвовал в операции по его отравлению.