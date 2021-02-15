Отруєння Навального: співробітник ФСБ нібито купив квартиру за 7 млн рублів після замаху

Соратниця Навального заявила, що пояснити джерело доходу для покупки квартири заробітком членів сім'ї Кудрявцева неможливо: дружина не працює 16 років, а теща — пенсіонер.

Співробітник ФСБ Росії Костянтин Кудрявцев, який, згідно з розслідувачам Bellingcat, брав участь у замаху на політика Олексія Навального, купив квартиру в Москві за сім мільйонів рублів після отруєння. Про це повідомила соратниця Навального Любов Соболь у Facebook.

Вона опублікувала копію договору купівлі-продажу квартири.

Соболь пише, що пояснити джерело доходу для покупки квартири заробітком членів сім'ї Кудрявцева неможливо: дружина Кудрявцева не працювала останні 16 років, а його теща — пенсіонерка.

"Наше припущення про те, що квартира куплена на гроші, отримані за спробу вбивства Навального, отримало нове підтвердження", — заявила Соболь.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано у літаку, що летів з Томська до Москви. Незабаром політик впав у кому. Через кілька днів Навального вивезли з РФ і доставили до берлінської клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла у його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, де зупинявся Навальний.

У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel повідомлялося, що Навального отруїли співробітники спеціального підрозділу Інституту криміналістики ФСБ.

Навальний також зняв відеоролик, в якому він поспілкувався по телефону з співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, який нібито брав участь в операції по його отруєнню.