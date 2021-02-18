"Наверное, в кандалах будут возить": Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

Российский оппозиционер в СИЗО подписал документ, что ознакомлен с этим решением.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в СИЗО "Матросская тишина", заявил, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

Об этом он написал 18 февраля в Instagram.

"Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью "Филе рыбы в кляре. Халяль". Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник. "У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", – сообщил оппозиционер.

По его словам, он это воспринял как розыгрыш, но администрация СИЗО дала на подпись документ, который Навальный подписал.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", – написал политик.

Он добавил, что его и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, иронизирует Навальный, "наверное, в кандалах будут".

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный сравнил свое тюремное заключение с космическими полетами. По его словам, еду "в каюту" доставляет автоматическая тележка, а тарелки и ложки – из блестящего металла.