"Время истекло": ООН призвала людей изменить повседневность, чтобы выжить на Земле

В новом докладе ООН генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что человечество "близко к точке невозврата" в вопросе климатических изменений.

Чтобы сохранить природу и Землю в пригодном для жизни состоянии, общество должно изменится. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в четверг, 18 февраля.

В документе говорится, что миру следует кардинально изменить общество, экономику и повседневную жизнь.

"Без помощи природы мы не сможем ни процветать, ни даже выжить", – сказал генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Он отметил, что человечество слишком долго вело "бессмысленную и самоубийственную войну с природой, результатом чего стали три взаимосвязанных экологических кризиса".

"Мы близки к точке невозврата", – отметил генсек ООН.

[ + – ] Таяние ледников Фото: Открытые источники

В свою очередь, ведущий автор доклада, британо-американский эколог сэр Роберт Уотсон заявил, что "наши дети и их дети унаследуют мир экстремальных погодных явлений, повышения уровня море, резкой гибели растений и животных, отсутствия продовольственной и водной безопасности и увеличения вероятности будущих пандемий".

Уотсон, который принимает участие в составлении докладов ООН по экологии не впервые, отмечает, что ситуация крайне серьезная.

"Чрезвычайная ситуация на самом деле более серьезна, чем мы думали всего несколько лет назад", – сказал он.

Авторы отчета собрали воедино некоторые данные, которые одна из его авторов – доктор Рейчел Уоррен из Тиндалл-центра при Университете Восточной Англии – назвала "набором пугающих статистических данных":

Земля находится на пути к дополнительному потеплению на 1,9 градуса Цельсия, что намного больше, чем цифра, согласованная в Парижском соглашении;

ежегодно около 9 миллионов человек умирают в результате различных загрязнений;

1/8 растений и животных на планете – под угрозой исчезновения;

в мировой океан каждый год выбрасывается до 400 миллионов тонн тяжелых металлов и других промышленных отходов;

более 3 миллиардов людей страдают от проблем почвы, лишь 15% водно-болотных угодий планеты остались нетронутыми;

в мировом океане существует более 400 обедненных кислородом "мертвых зон", а загрязнение морской среды пластиком увеличилось в десять раз с 1980 года.

Уоррен отмечает, что проблемы планеты настолько взаимосвязаны, что работать над их решением необходимо вместе. Она полагает, что всеобщее решение отказаться от использования ископаемого топлива даст возможность побороться с множеством проблем, включая изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Комментируя этот доклад, экс-глава Климатической службы ООН Кристиана Фигерес заявила, что слово "должны" в нем упоминается 56 раз, слово "следует" – 37 раз. На ее взгляд, там должно быть еще 100 слов "должны".

"Время полностью истекло", — отметила она.

В докладе содержится призыв к прекращению использования ископаемого топлива.

«Правительства по-прежнему в большей степени эксплуатируют природу, чем защищают ее», — отметил генсек ООН Гутерриш.

Как сообщалось ранее, Земля нагревается из-за пандемии COVID-19. По словам ученых, выбрасываемые в атмосферу аэрозоли обычно блокируют солнечный свет, но из-за повсеместных локдаунов их выбросы резко сократились, что привело к уменьшению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате до Земли дошло больше солнечного тепла.

По словам министра окружающей среды Украины, из-за изменений климата стране грозит преобразование степей в пустыни, затопление прибрежных территорий, появление новых болезней и нехватка питьевой воды.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что Украину ждет экстремальная погода весной.