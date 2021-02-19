"Час минув": ООН закликала людей змінити повсякденність, щоб вижити на Землі

У новій доповіді ООН генсек організації Антоніу Гутерріш заявив, що людство "близько до точки неповернення" в питанні кліматичних змін.

Щоб зберегти природу і Землю в придатному для життя стані, суспільство повинне зміниться. Про це йдеться в доповіді ООН, опублікованій у четвер, 18 лютого.

У документі говориться, що світу варто кардинально змінити суспільство, економіку і повсякденне життя.

"Без допомоги природи ми не зможемо ні процвітати, ні навіть вижити", — сказав генеральний секретар Антоніу Гутерріш.

Він зазначив, що людство занадто довго вело "безглузду і самовбивчу війну з природою, результатом чого стали три взаємоповʼязані екологічні кризи".

"Ми близькі до точки неповернення", — зазначив генсек ООН.

[ + – ] Танення льодовиків Фото: Открытые источники

У свою чергу провідний автор доповіді, британо-американський еколог сер Роберт Вотсон заявив, що "наші діти і їхні діти успадкують світ екстремальних погодних явищ, підвищення рівня моря, різкою загибелі рослин і тварин, відсутності продовольчої і водної безпеки і збільшення ймовірності майбутніх пандемій".

Вотсон, який бере участь у складанні доповідей ООН з екології, не вперше зазначає, що ситуація вкрай серйозна.

"Надзвичайна ситуація насправді більш серйозна, ніж ми думали лише кілька років тому", — сказав він.

Автори звіту зібрали воєдино деякі дані, які одна з його авторів — доктор Рейчел Воррен з Тиндалл-центру при Університеті Східної Англії — назвала "набором страшних статистичних даних":

Земля на шляху до додаткового потепління на 1,9 градус Цельсія, що набагато більше, ніж цифра, погоджена в Паризькій угоді;

щорічно близько 9 мільйонів чоловік вмирають у результаті різних забруднень;

1/8 рослин і тварин на планеті — під загрозою зникнення;

у світовий океан щороку викидається до 400 мільйонів тонн важких металів та інших промислових відходів;

понад 3 мільярди людей страждають від проблем грунту, лише 15% водно-болотних угідь планети залишилися недоторканими;

у світовому океані існує понад 400 збіднених киснем "мертвих зон", а забруднення морського середовища пластиком збільшилося в десять разів з 1980 року.

Воррен зазначає, що проблеми планети настільки взаємоповʼязані, що працювати над їхнім вирішенням необхідно разом. Вона вважає, що загальне рішення відмовитися від використання викопного палива дасть можливість поборотися з безліччю проблем, включаючи зміну клімату і забруднення навколишнього середовища.

Коментуючи цю доповідь, екс-голова Кліматичної служби ООН Крістіана Фігерес заявила, що слово "повинні" в ньому згадується 56 разів, слово "варто" — 37 разів. На її погляд, там має бути ще 100 слів "повинні".

"Час повністю минув", — зазначила вона.

У доповіді міститься заклик до припинення використання викопного палива.

«Уряди більшою мірою експлуатують природу, ніж захищають її», — зазначив генсек ООН Гутерріш.

Як повідомлялося раніше, Земля нагрівається через пандемію COVID-19. За словами вчених, аерозолі, що викидаються в атмосферу, зазвичай блокують сонячне світло, але через повсюдні локдауни їхні викиди різко скоротилися, що призвело до зменшення концентрації зважених часток у повітрі. У результаті до Землі дійшло більше сонячного тепла.

За словами міністра навколишнього середовища України, через зміни клімату країні загрожує перетворення степів на пустелі, затоплення прибережних територій, поява нових хвороб і нестача питної води.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова заявила, що Україна чекає екстремальної погоди навесні.