"Час минув": ООН закликала людей змінити повсякденність, щоб вижити на Землі
У новій доповіді ООН генсек організації Антоніу Гутерріш заявив, що людство "близько до точки неповернення" в питанні кліматичних змін.
Щоб зберегти природу і Землю в придатному для життя стані, суспільство повинне зміниться. Про це йдеться в доповіді ООН, опублікованій у четвер, 18 лютого.
У документі говориться, що світу варто кардинально змінити суспільство, економіку і повсякденне життя.
"Без допомоги природи ми не зможемо ні процвітати, ні навіть вижити", — сказав генеральний секретар Антоніу Гутерріш.
Він зазначив, що людство занадто довго вело "безглузду і самовбивчу війну з природою, результатом чого стали три взаємоповʼязані екологічні кризи".
"Ми близькі до точки неповернення", — зазначив генсек ООН.
У свою чергу провідний автор доповіді, британо-американський еколог сер Роберт Вотсон заявив, що "наші діти і їхні діти успадкують світ екстремальних погодних явищ, підвищення рівня моря, різкою загибелі рослин і тварин, відсутності продовольчої і водної безпеки і збільшення ймовірності майбутніх пандемій".
Вотсон, який бере участь у складанні доповідей ООН з екології, не вперше зазначає, що ситуація вкрай серйозна.
"Надзвичайна ситуація насправді більш серйозна, ніж ми думали лише кілька років тому", — сказав він.
Автори звіту зібрали воєдино деякі дані, які одна з його авторів — доктор Рейчел Воррен з Тиндалл-центру при Університеті Східної Англії — назвала "набором страшних статистичних даних":
- Земля на шляху до додаткового потепління на 1,9 градус Цельсія, що набагато більше, ніж цифра, погоджена в Паризькій угоді;
- щорічно близько 9 мільйонів чоловік вмирають у результаті різних забруднень;
- 1/8 рослин і тварин на планеті — під загрозою зникнення;
- у світовий океан щороку викидається до 400 мільйонів тонн важких металів та інших промислових відходів;
- понад 3 мільярди людей страждають від проблем грунту, лише 15% водно-болотних угідь планети залишилися недоторканими;
- у світовому океані існує понад 400 збіднених киснем "мертвих зон", а забруднення морського середовища пластиком збільшилося в десять разів з 1980 року.
Воррен зазначає, що проблеми планети настільки взаємоповʼязані, що працювати над їхнім вирішенням необхідно разом. Вона вважає, що загальне рішення відмовитися від використання викопного палива дасть можливість поборотися з безліччю проблем, включаючи зміну клімату і забруднення навколишнього середовища.
Коментуючи цю доповідь, екс-голова Кліматичної служби ООН Крістіана Фігерес заявила, що слово "повинні" в ньому згадується 56 разів, слово "варто" — 37 разів. На її погляд, там має бути ще 100 слів "повинні".
"Час повністю минув", — зазначила вона.
У доповіді міститься заклик до припинення використання викопного палива.
«Уряди більшою мірою експлуатують природу, ніж захищають її», — зазначив генсек ООН Гутерріш.
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