Зимбабве опередила Украину: в африканской стране стартовала вакцинация (фото, видео)

Первым сделал прививку вице-президент страны Константино Чивенга , пытаясь заверить общественность в безопасности.

В Зимбабве стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19. Вице-президент страны, одновременно занимающий пост министра здравоохранения, Константине Чивенга вызвался первым публично сделать прививку 18 февраля.

Об этом сообщает АР.

"Я вам покажу", – сказал, улыбаясь, Чивенга во время процедуры.

Зимбабве получила 200 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm в качестве пожертвования правительства Китая.

Другая партия, 600 тысяч доз, была закуплена у Китая правительством и поступит в страну в следующем месяце. Зимбабве также планирует приобрести другие виды вакцин у Великобритании, Индии и России.

В стране планируется привить 10 миллионов человек или 60% населения. Считается, что при таком количестве людей, получивших иммунитет, пандемия в стране сойдет на нет.

В первую очередь будут прививать людей старше 60 лет и госслужащих.

Издание отмечает, что с 2003 года Зимбабве смотрит в сторону Китая и России, как основных партнеров, в том числе в области медицинской помощи. Это произошло после ухудшения отношений с западными странами, которые ввели санкции за нарушения прав человека и фальсификации результатов голосования во время правления бывшего президента Роберта Мугабе.

На данное время в стране было зафиксировано 35 423 случая заражения коронавирусом и 1418 летальных исходов.

После вакцинации вице-президент Чивенга сказал, что число новых случаев заражения начинает "резко падать".

"Заметное снижение числа новых случаев заболевания наглядно демонстрирует конец второй волны пандемии", – сказал он.

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Отметим, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов обещал, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует с 15 февраля. Однако этого так и не произошло, и 17 февраля нардеп Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции "слуги" решили, что Степанов должен будет понести персональную ответственность и отправиться в отставку, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

В тот же день, 17 февраля, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Минздрав не вложился в сроки, которые были оговорены касательно вакцинации. Парламентарий пригрозил, что если вакцинация в Украине не начнется до конца недели, то Степанова отправят в отставку.

16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.

19 февраля Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин – Serum Institute Of India.