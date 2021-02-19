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Зімбабве випередила Україну: в африканській країні стартувала вакцинація (фото, відео)

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Костянтин Чивенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія
Фото: AP | Віце-президент Зімбабве Костянтин Чивенга

Першим зробив щеплення віце-президент країни Костянтин Чивенга, намагаючись запевнити громадськість у безпеці.

У Зімбабве стартувала кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Віце-президент країни, одночасно обіймає посаду міністра охорони здоровʼя, Костянтин Чивенга зголосився першим публічно зробити щеплення 18 лютого.

Про це повідомляє АР.

"Я вам покажу", — сказав, посміхаючись, Чивенга під час процедури.

Костянтина Чівенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія
Костянтин Чивенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія

Зімбабве отримала 200 тис. доз китайської вакцини Sinopharm як пожертвування уряду Китаю.

Інша партія, 600 тисяч доз, була закуплена в Китаю урядом і надійде в країну наступного місяця. Зімбабве також планує придбати інші види вакцин у Великобританії, Індії та Росії.

Костянтин Чивенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія

У країні планується прищепити 10 мільйонів чоловік або 60% населення. Вважається, що при такій кількості людей, які отримали імунітет, пандемія в країні зійде нанівець.

Костянтин Чивенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія

Спершу будуть прищеплювати людей старше 60 років і держслужбовців.

Костянтин Чивенга, Зімбабве, Вакцинація, Вакцина, Коронавірус, Китай, Росія

Видання зазначає, що з 2003 року Зімбабве дивиться в бік Китаю і Росії, як основних партнерів, у тому числі в галузі медичної допомоги. Це сталося після погіршення відносин із західними країнами, які ввели санкції за порушення прав людини і фальсифікації результатів голосування під час правління колишнього президента Роберта Мугабе.

Наразі в країні було зафіксовано 35 423 випадки зараження коронавірусом і 1418 смертей.

Після вакцинації віце-президент Чивенга сказав, що число нових випадків зараження починає "різко падати".

"Помітне зниження числа нових випадків захворювання наочно демонструє кінець другої хвилі пандемії", — сказав він.

Зазначимо, що раніше голова МОЗ України Максим Степанов обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартує з 15 лютого. Однак цього так і не відбулося, і 17 лютого нардеп Ірина Верещук заявила, що на засіданні фракції "слуги" вирішили, що Степанов повинен буде понести персональну відповідальність і піти у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

У той же день, 17 лютого, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Міністерство охорони здоровʼя не вклалося в терміни, які були обумовлені щодо вакцинації. Парламентарій пригрозив, що якщо вакцинація в Україні не почнеться до кінця тижня, то Степанова відправлять у відставку.

16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

19 лютого Максим Степанов вилетів до Індії на переговори з виробником вакцин — Serum Institute Of India.