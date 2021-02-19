Зімбабве випередила Україну: в африканській країні стартувала вакцинація (фото, відео)

Першим зробив щеплення віце-президент країни Костянтин Чивенга, намагаючись запевнити громадськість у безпеці.

У Зімбабве стартувала кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Віце-президент країни, одночасно обіймає посаду міністра охорони здоровʼя, Костянтин Чивенга зголосився першим публічно зробити щеплення 18 лютого.

Про це повідомляє АР.

"Я вам покажу", — сказав, посміхаючись, Чивенга під час процедури.

Зімбабве отримала 200 тис. доз китайської вакцини Sinopharm як пожертвування уряду Китаю.

Інша партія, 600 тисяч доз, була закуплена в Китаю урядом і надійде в країну наступного місяця. Зімбабве також планує придбати інші види вакцин у Великобританії, Індії та Росії.

У країні планується прищепити 10 мільйонів чоловік або 60% населення. Вважається, що при такій кількості людей, які отримали імунітет, пандемія в країні зійде нанівець.

Спершу будуть прищеплювати людей старше 60 років і держслужбовців.

Видання зазначає, що з 2003 року Зімбабве дивиться в бік Китаю і Росії, як основних партнерів, у тому числі в галузі медичної допомоги. Це сталося після погіршення відносин із західними країнами, які ввели санкції за порушення прав людини і фальсифікації результатів голосування під час правління колишнього президента Роберта Мугабе.

Наразі в країні було зафіксовано 35 423 випадки зараження коронавірусом і 1418 смертей.

Після вакцинації віце-президент Чивенга сказав, що число нових випадків зараження починає "різко падати".

"Помітне зниження числа нових випадків захворювання наочно демонструє кінець другої хвилі пандемії", — сказав він.

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Зазначимо, що раніше голова МОЗ України Максим Степанов обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартує з 15 лютого. Однак цього так і не відбулося, і 17 лютого нардеп Ірина Верещук заявила, що на засіданні фракції "слуги" вирішили, що Степанов повинен буде понести персональну відповідальність і піти у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

У той же день, 17 лютого, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Міністерство охорони здоровʼя не вклалося в терміни, які були обумовлені щодо вакцинації. Парламентарій пригрозив, що якщо вакцинація в Україні не почнеться до кінця тижня, то Степанова відправлять у відставку.

16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

19 лютого Максим Степанов вилетів до Індії на переговори з виробником вакцин — Serum Institute Of India.