Великобритания отдаст излишки вакцины от коронавируса бедным странам, - Джонсон

Страна заказала 400 млн доз вакцины, в связи с чем ожидаются излишки после иммунизации взрослого населения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отдать излишки вакцины от коронавируса, которую закупает страна, бедным странам. Об этом он говорил во время виртуальной встречи лидеров G7, передает Радио Свобода.

Великобритания заказала более 400 млн доз вакцин разных производителей, поэтому ожидается, что многие из них останется после завершения прививки взрослого населения страны.

По его словам, решение о том, когда и какая часть излишков будет распределена, примут позже в этом году, а министры примут во внимание цепочку поставок и необходимость дополнительных инъекций осенью.

"Наука наконец берет верх над COVID-19. Во всем мире мы должны убедиться, что каждый получит необходимые вакцины, чтобы мир вместе смог преодолеть пандемию", — заявил Джонсон.

После встречи лидеры "Группы семи" выступили с заявлением, в котором обязались "активизировать сотрудничество в сфере медико-санитарных мер в ответ на COVID-19".

Напомним, Польша продаст Украине и другим странам, не входящим в Евросоюз 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca не ранее второго квартала 2021 года.

Ранее в Минздраве Польши сообщали, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который попал под существенные изменения и сокращения.

15 февраля заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca была подана в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения.