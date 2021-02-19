Великобританія віддасть надлишки вакцини від коронавірусу бідним країнам, — Джонсон

Країна замовила 400 млн доз вакцини, через що очікуються надлишки після імунізації дорослого населення.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв віддати надлишки вакцини від коронавірусу, яку закуповує країна, бідним країнам. Про це він говорив під час віртуальної зустрічі лідерів G7, передає Радіо Свобода.

Великобританія замовила понад 400 млн доз вакцин різних виробників, тому очікується, що багато що з них залишиться після завершення щеплення дорослого населення країни.

За його словами, рішення про те, коли і яка частина надлишків буде розподілена, зроблять пізніше цього року, а міністри візьмуть до уваги ланцюжок постачань та необхідність додаткових ін'єкцій восени.

"Наука нарешті бере верх над COVID-19. У всьому світі ми повинні переконатися, що кожен отримає необхідні вакцини, щоб світ разом зміг подолати пандемію", — заявив Джонсон.

Після зустрічі лідери "Групи семи" виступили із заявою, в якій зобов'язалися "активізувати співпрацю у сфері медико-санітарних заходів у відповідь на COVID-19".

Нагадаємо, Польща продасть Україні та іншим країнам, що не входять до Євросоюзу 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca не раніше другого кварталу 2021 року.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомляли, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж. Також це пов'язано з графіком постачань AstraZeneca до Євросоюзу, який потрапив під істотні зміни і скорочення.

15 лютого заявку на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca подали в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.