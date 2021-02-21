Россиянина, напавшего с ножом на консульство Украины в Санкт-Петербурге, арестовали

Следующие два месяца ранее судимый гражданин РФ проведет в СИЗО.

Смольнинский райсуд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца гражданина России, который 19 февраля напал на сотрудника генерального консульства Украины по адресу ул. Бонч-Бруевича. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В сообщении говорится, что Назара Смоленского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ.

"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 букв. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", – цитирует пресс-служба постановление суда.

Ранее мужчину приговаривали к восьми годам тюремного заключения. Смоленский не работает, не имеет жены и детей, а также заболеваний, которые не позволяли бы ему находиться в условиях следственного изолятора.

Как сообщалось ранее, 19 февраля в Санкт-Петербурге мужчина с ножом атаковал коменданта генерального консульства Украины.

Коменданту 31 год, его увезли в Мариинскую больницу. Врачи не беспокоятся за его жизнь и оценивают ранение как легкое.

Что касается нападавшего, то копы отвезли его в 76-й отдел полиции. Как выяснилось, речь идет о 34-летнем жителе Санкт-Петербурга, который живет на Васильевском острове с матерью (родом из Ростовской области), отцом (уроженцем Украины), а также братом и сестрой.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал "Украинской правде", что на военнослужащего ГПСУ, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина. Он нанес пограничнику 2 ножевых ранения.

Как сообщалось ранее, в Харькове обстреляли консульство Азербайджана, дипломаты обвинили армян.

Напомним также, что 15 февраля умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.