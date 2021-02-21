Росіянина, який напав з ножем на консульство України в Санкт-Петербурзі, заарештували

Наступні два місяці раніше судимий громадянин РФ проведе в СІЗО.

Смольнинский райсуд в Санкт-Петербурзі заарештував на два місяці громадянина Росії, який 19 лютого напав на співробітника генерального консульства України за адресою вул. Бонч-Бруєвича. Про це повідомила об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

У повідомленні говориться, що Назара Смоленського звинувачують в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 213 Кримінального кодексу РФ.

"Не пізніше 12.22 19.02.2021, маючи умисел на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи у д. 1 букв. В по вул. Бонч-Бруєвича, дочекавшись відкриття вхідних дверей в будівлю генерального консульства України, завдав громадянину П. предметом схожим на ніж не менше 2 ударів в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва ", — цитує прес-служба постанову суду.

Раніше чоловіка засуджували до восьми років тюремного ув'язнення. Смоленський не працює, не має дружини і дітей, а також захворювань, які не дозволяли б йому перебувати в умовах слідчого ізолятора.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого в Санкт-Петербурзі чоловік з ножем атакував коменданта генерального консульства України.

Коменданту 31 рік, його відвезли в Маріїнську лікарню. Лікарі не турбуються за його життя і оцінюють поранення як легке.

Що стосується нападника, то копи відвезли його в 76-й відділ поліції. Як з'ясувалося, мова йде про 34-річного жителя Санкт-Петербурга, який живе на Василівському острові з матір'ю (родом з Ростовської області), батьком (уродженцем України), а також братом і сестрою.

Прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів "Українській правді", що на військовослужбовця ДПСУ, який виконує завдання з охорони іноземних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік. Він завдав прикордоннику 2 ножових поранення.

Як повідомлялося раніше, в Харкові обстріляли консульство Азербайджану, дипломати звинуватили вірмен.

Нагадаємо також, що 15 лютого помер посол України в Китаї Сергій Камишев.