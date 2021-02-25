Фармкомпания Moderna ожидает 18,4 млрд прибыли от продажи вакцин

Благодаря продаже прививок и увеличению производительности, компания может впервые за десять лет перестать быть убыточной.

Фармацевтическая компания Moderna Inc ожидает от продаж вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 на уровне 18,4 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

Для удовлетворения спроса на мировом рынке производитель вакцины увеличит свои производственные мощности, что позволит произвести от 700 млн до 1 миллиарда доз вакцин уже в этом году. На данный момент компания изготовила 60 миллионов доз вакцин. При этом у них достаточно материала для производства еще 100 млн доз. Производство и продажа вакцины позволит компании выйти из убытков и получить прибыль впервые с 2010 года.

На данный момент в США разрешены к использованию против COVID-19 только две вакцины. От компании Pfizer и Moderna. Дальнейшая работа Moderna направлена на то, чтобы прививку стало легче хранить. Вместо морозильников, в компании ведут работу над тем, чтобы ее можно было хранить в холодильниках.

Также Moderna сообщила, что им удалось разработать вакцину против южноафриканского штамма коронавируса.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в нашу вакцину, сколько необходимо, пока пандемия не будет взята под контроль", — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Напомним, ранее в Moderna рассказали, с каким штаммом коронавируса их вакцина справляется лучше. Министр охраны здоровья Максим Степанов заявлял, что Украина получит 8 млн доз вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna бесплатно.