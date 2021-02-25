Фармакологічна компанія Moderna очікує 18,4 млрд прибутку від продажу вакцин

Завдяки продажу щеплень і збільшенню продуктивності, компанія може вперше за десять років перестати бути збитковою.

Фармацевтична компанія Moderna Inc очікує від продажів вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 на рівні 18,4 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters.

Для задоволення попиту на світовому ринку виробник вакцини збільшить свої виробничі потужності, що дозволить виробити від 700 млн до 1 мільярда доз вакцин вже цього року. Зараз компанія вже виготовила 60 мільйонів доз вакцин. При цьому у них достатньо матеріалу для виробництва ще 100 млн доз. Виробництво і продаж вакцини дозволить компанії вийти зі збитків і отримати прибуток вперше з 2010 року.

Зараз у США дозволені до використання проти COVID-19 тільки дві вакцини. Від компанії Pfizer і Moderna. Подальша робота Moderna спрямована на те, щоб щеплення стало легше зберігати. Замість морозильників, в компанії ведуть роботу над тим, щоб її можна було зберігати в холодильниках.

Також Moderna повідомила, що їм вдалося розробити вакцину проти південноафриканського штаму коронавірусу.

"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки необхідно, поки пандемія НЕ буде взята під контроль", — заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Нагадаємо, раніше в Moderna розповіли, з яким штамом коронавірусу їх вакцина справляється краще. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна отримає 8 млн доз вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna безкоштовно.