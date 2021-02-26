Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств

Новые нормы позволят упростить транспортировку вакцин и организацию вакцинации.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 25 февраля одобрило хранение вакцины Pfizer против коронавируса в стандартных фармацевтических морозильных камерах. при стандартной температуре морозильной камеры.

"FDA разрешает транспортировку и хранение флаконов неразбавленной вакцины Pfizer-BioNTech в течение двух недель при стандартных температурах фармацевтических морозильных камера ", – говорится в официальном сообщении.

Согласно первоначальным требованиям, вакцина должна храниться при температуре от –80 до –60 градусов Цельсия.

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech представили FDA данные, согласно которым их вакцина может оставаться стабильной при хранении в течение двух недель при более высоких температурах – от –25 до –15 градусов.

"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости покупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", – сказал Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

FDA напомнила, что размороженные флаконы перед разбавлением могут храниться в холодильнике до пяти дней, а после разбавления они могут храниться и при комнатной температуре, но не более 6 часов.

Напомним, в Украине вакцинация началась 24 февраля. За первые сутки сделали 159 прививок от коронавируса.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

Цифровые сертификаты (паспорта) о вакцинации, позволяющие людям путешествовать по Европе, несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, будут доступны до лета. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуальной встречи лидеров ЕС. Потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.