Вакцину Pfizer дозволили зберігати в звичайних холодильниках для ліків

Нові норми дозволять спростити транспортування вакцин та організацію вакцинації.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 25 лютого схвалив зберігання вакцини Pfizer проти коронавірусу в стандартних фармацевтичних морозильних камерах, при стандартній температурі морозильної камери.

"FDA дозволяє транспортування та зберігання флаконів нерозбавленою вакцини Pfizer-BioNTech протягом двох тижнів при стандартних температурах фармацевтичних морозильних камер", — йдеться в офіційному повідомленні.

Відповідно до початкових вимог, вакцина повинна зберігатися при температурі від -80 до -60 градусів Цельсія.

Минулого тижня Pfizer і BioNTech представили FDA дані, згідно з якими їх вакцина може залишатися стабільною при зберіганні протягом двох тижнів при вищих температурах — від -25 до -15 градусів.

"Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності покупки холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації та повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць", — сказав Пітер Маркс, директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA.

FDA нагадала, що розморожені флакони перед розведенням можуть зберігатися в холодильнику до п'яти днів, а після розведення вони можуть зберігатися і при кімнатній температурі, але не більше 6 годин.

Нагадаємо, в Україні вакцинація почалася 24 лютого. За першу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Цифрові сертифікати (паспорти) про вакцинацію, що дозволяють людям подорожувати по Європі, незважаючи на пандемію коронавірусу, ймовірно, будуть доступні до літа. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен після віртуальної зустрічі лідерів ЄС. Знадобиться близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.