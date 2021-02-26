Адвокат: жителя Крыма пытали на морозе из-за украинской символики

Утверждается, что крымчанина наказали за то, что тот надел футболку с украинской символикой

Работники СИЗО "Лефортово" в Москве около часа держали жителя Крыма Ивана Яцкина на морозе -14 градусов без сезонной одежды и обуви.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, об этом ей рассказал адвокат Яцкина Николай Полозов.

Адвокат утверждает, что подобную реакцию сотрудников "Лефортово" вызвало то, что заключенный надел футболку с украинской символикой. Также Полозов предполагает, что Яцкин мог получить обморожение ног, однако достоверно об этом можно будет сказать лишь после врачебного обследования.

"Такие действия приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушают статью 17 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также статьи 2,3 Европейской конвенции по правам человека", – пишет Денисова.

Омбудсмен сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить Яцкину экстренную медицинскую помощь.

"Также проинформирую о факте пыток Верховного комиссара ООН по правам человека г-жу Мишель Бачелет, действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеции г-жу Анн Линде, председателя Комитета ООН против пыток г-на Йенса Модвига, комиссара Совета Европы по правам человека г-жу Дуню Миятович, а также главу Европейского комитета по предупреждению пыток г-на Николая Гнатовского", – пообещала Людмила Денисова.

[ + – ] Сообщение Людмилы Денисовой

Ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой провести расследование пыток украинца Александра Шумкова в российской колонии.

Напомним, в августе 2017 года российские спецслужбы похитили с территории Украины военнослужащего ВСУ и общественного активиста ВОО "Союз украинской молодежи в Украине" Александра Шумкова. В феврале 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам колонии за якобы участие в "Правом секторе" и действиях, направленных "против интересов России". Сообщалось, что Шумкову в колонии не оказывают необходимую медицинскую помощь.