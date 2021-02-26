Адвокат: жителя Криму катували на морозі через українську символіку

Стверджується, що кримчанина покарали за те, що той вдягнув футболку з українською символікою.

Працівники СІЗО "Лефортово" у Москві близько години тримали жителя Криму Івана Яцкіна на морозі -14 градусів без сезонного одягу та взуття.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, про це їй розповів адвокат Яцкіна Микола Полозов.

Адвокат стверджує, що подібну реакцію співробітників "Лефортово" викликало те, що увʼязнений вдягнув футболку з українською символікою. Також Полозов передбачає, що Яцкін міг отримати обмороження ніг, проте точно про це можна буде сказати лише після лікарського обстеження.

"Такі дії прирівнюються до тортур та нелюдського поводження та порушують статтю 17 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, а також статті 2,3 Європейської конвенції з прав людини", — пише Денисова.

Омбудсмен повідомила, що звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати Яцкіну екстрену медичну допомогу.

"Також проінформую про факт тортур Верховного комісара ООН з прав людини пані Мішель Бачелет, чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеції пані Анн Лінде, голови Комітету ООН проти тортур пана Йенса Модвіга, комісара Ради Європи з прав людини пані Дуню Міятович, а також голову Європейського комітету з питань запобігання катуванням пана Миколи Гнатовського", — пообіцяла Людмила Денисова.

[ + – ] Повідомлення Людмили Денисової

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова вимагала від російської колеги Тетяни Москалькової провести розслідування катувань українця Олександра Шумкова в російській колонії.

Нагадаємо, у серпні 2017 року російські спецслужби викрали з території України військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО "Спілка Української Молоді в Україні" Олександра Шумкова. У лютому 2018 року російський суд засудив Шумкова до чотирьох років колонії за нібито участь у "Правому секторі" та діях, спрямованих "проти інтересів Росії". Повідомлялося, що Шумкову в колонії не надають необхідну медичну допомогу.