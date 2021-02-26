"Бог им судья": Лукашенко назвал спортсменов Беларуси виновными в лишении страны ЧМ по хоккею

По мнению Лукашенко, некоторые спортсмены стояли в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против своей страны.

Александр Лукашенко обвинил белорусских спортсменов в лишении страны права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его мнению, некоторые спортсмены, воспитанные местными тренерами, стояли в приемных различных международных организаций, выпрашивая санкции против своей родины.

"Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом", – сказал Лукашенко

По мнению Лукашенко, именно по их инициативе было принято решение о переносе мирового хоккейного первенства.

"Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья", – сказал Лукашенко.

При этом, по словам Лукашенко, абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты.

Отметим, Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси. Официальной причиной такого решения Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.

До указанного решения IIHF, от проведения Чемпионата мира в Беларуси начали один за другим отказываться спонсоры мероприятия. Торговая марка "Nivea Men" сообщила, что не будет спонсором "ЧМ по хоккею 2021 года", если тот будет проходить в Беларуси. Кроме того, от варианта проведения чемпионата в Минске отказался чешский автомобильный гигант "Skoda", который долгие годы остается главным спонсором мероприятия.

В итоге было решено, что все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге