"Бог їм суддя": Лукашенко назвав спортсменів Білорусі винними у позбавленні країни ЧС з хокею

На думку Лукашенка, деякі спортсмени стояли в приймальнях міжнародних організацій, випрошуючи санкції проти своєї країни.

Олександр Лукашенко звинуватив білоруських спортсменів у позбавленні країни права проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Про це повідомляє БЕЛТА.

На його думку, деякі спортсмени, виховані місцевими тренерами, стояли в приймальнях різних міжнародних організацій, випрошуючи санкції проти своєї батьківщини.

"Наші кращі лікарі безкоштовно лікували їх від травм. І навіть при дискваліфікації ми їх не кидали. А тепер вони стоять в приймальнях міжнародних організацій, випрошуючи санкції проти нашого олімпійського руху, та й країни загалом", — сказав Лукашенко

На думку Лукашенка, саме з їхньої ініціативи прийняли рішення про перенесення світового хокейного першості.

"Але це ми все переживемо. Не думаю, що ми тут щось катастрофічно втратили. Скажу одне: на зраді батьківщини щастя не побудуєш. Добре, бог їм суддя", — сказав Лукашенко.

При цьому, за словами Лукашенка, абсолютна більшість спортсменів — справжні патріоти.

Зазначимо, Міжнародна федерація хокею на льоду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) офіційно оголосила, що переносить чемпіонат світу з хокею 2021 року зі столиці Білорусі. Офіційною причиною такого рішення Федерація називає "нездатність забезпечити безпеку команд, глядачів і офіційних осіб", якщо турнір буде проходити в Мінську.

До зазначеного рішення IIHF, від проведення Чемпіонату світу в Білорусі почали один за іншим відмовлятися спонсори заходу. Торгова марка "Nivea Men" повідомила, що не буде спонсором "ЧС з хокею 2021 року", якщо той проходитиме в Білорусі. Крім того, від варіанту проведення чемпіонату в Мінську відмовився чеський автомобільний гігант "Skoda", який довгі роки залишається головним спонсором заходу.

В результаті вирішили, що всі матчі чемпіонату світу з хокею 2021 року відбудуться в Ризі.