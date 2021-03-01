Пашинян после общения с Путиным отказался от своих слов об "Искандерах"

Премьер-министр Армении заявил, что российское оружие – одно из лучших в мире

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение касаемо эффективности российских ракетных комплексов "Искандер".

Об этом заявила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян, сообщает Sputnik Армения.

Напомним, 23 февраля Пашинян поставил под сомнение качество поставляемых в Армению "Искандеров". https://www.1in.am/2906908.html

По словам пресс-секретаря, заявление Пашиняна было вызвано неверным информированием, данный вопрос был поднят во время телефонного разговора армянского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В числе прочих вопросов обсуждалось и заявление премьера о применении со стороны Армении систем "Искандер". Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили", – заявила Геворкян.

По ее словам, не вызывает сомнения также и то, что "российское оружие – одно из лучших в мире".

Напомним, президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Отставки Гаспаряна добивается глава правительства страны Никол Пашинян.

Как сообщалось, в Ереване 26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна.

Ранее Генштаб ВС Армении обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства.