Пашинян після спілкування з Путіним відмовився від своїх слів про "Іскандери"

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що російська зброя — одна з кращих у світі.

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна ввели в оману стосовно ефективності російських ракетних комплексів "Іскандер".

Про це заявила прес-секретарка Пашиняна Мане Геворкян, повідомляє Sputnik Вірменія.

Нагадаємо, 23 лютого Пашинян поставив під сумнів якість поставлених у Вірменію "Іскандерів". https://www.1in.am/2906908.html

За словами прес-секретарки, заява Пашиняна була викликана неправильним інформуванням, це питання було порушене під час телефонної розмови вірменського прем'єра з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Серед інших питань обговорювалася й заява прем'єра про застосування з боку Вірменії систем "Іскандер". Прем'єр-міністр Вірменії, зіставивши факти і дані, дійшов висновку, що йому щодо цієї ситуації неправильно доповіли", — заявила Геворкян.

За її словами, не викликає сумніву також і те, що "російська зброя — одна з кращих у світі".

Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил країни Оніка Гаспарян. Відставки Гаспарян домагається глава уряду країни Нікол Пашинян.

Як повідомлялося, в Єревані 26 лютого прибічники опозиції влаштували мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а потім попрямували ходою до палацу президента Вірменії Армена Саркісяна.

Раніше Генштаб ЗС Вірменії оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна, документ підписали 40 осіб на чолі з начальником Оніка Гаспаряном, його заступниками та керівниками військових управлінь.

У відповідь Нікол Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту та закликав своїх прихильників збиратися на Площі Республіки в Єревані, де розташована будівля уряду.