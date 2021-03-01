Россия должна быть готова к выходу из Совета Европы, – Толстой

Из-за отказа освободить Алексея Навального, к России могут быть применены проверки со стороны Совета Европы.

России надо быть готовой покинуть Совет Европы, если эта организация запустит трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ.

Об этом на заседании круглого стола в Совфеде, посвященном 25-летию членства России в Совете Европы заявил вице-спикер Госдумы РФ, заместитель председателя ПАСЕ Петр Толстой, передает ТАСС.

"Первое – мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе – мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", – заявил политик.

Толстой считает, что у России нет союзников в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Проблема в том, что именно Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры – и не факт, что она не будет запущена. Мы можем с этим столкнуться, надо трезво смотреть правде в глаза", – добавил зампред ПАСЕ.

По словам Петра Толстого, выход России из ПАСЕ повлечет за собой и выход из СЕ, так как членство в этих органах едино.

Россия отказалась освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального, как того требовал Европейский суд по правам человека. Об этом Петр Толстой сообщил 18 февраля в своем Telegram-канале.

"Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы", – написал Толстой.

[ + – ] Сообщение Петра Толстого

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций Совета Европы – это многоэтапная процедура урегулирования вопросов СЕ к одной из стран-участниц. Его финальным итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации, но лишь в том случае, если прийти к консенсусу не удастся.

Инициировать механизм может Комитет министров Совета Европы, ПАСЕ или генеральный секретарь организации, окончательное решение остается за КМСЕ, который должен одобрить его 2/3 голосов. После этого в страну-нарушитель отправляется миссия СЕ, по итогам которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации, рассчитанная на длительный период. В случае, если этот план окажется неработающим, Совет Европы может запустить следующий этап по приостановке членства или исключения страны из организации.

Напомним, в конце января представители Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации.

Из-за желания Европы иметь диалог с Россией санкции в отношении нее предлагается не накладывать.

"С целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге", – сообщил докладчик Штафан Шеннах.

25 января Украина оспорила полномочия делегации России в ПАСЕ.

"От имени моих коллег я обжалую полномочия делегации РФ в связи с серьезными нарушениями статута Совета Европы и невыполнения своих обязанностей", – заявила на заседании глава украинской делегации Мария Мезенцева.

Напомним, украинская делегация собиралась обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.