Росія повинна бути готова до виходу з Ради Європи, — Толстой

Через відмову звільнити Олексія Навального, до Росії можуть застосувати перевірки з боку Ради Європи.

Росії треба бути готовою покинути Раду Європи, якщо ця організація запустить тристоронній механізм моніторингу щодо РФ.

Про це на засіданні круглого столу у Радфед, присвяченому 25-річчю членства Росії в Раді Європи заявив віце-спікер Держдуми РФ, заступник голови ПАРЄ Петро Толстой, передає ТАСС.

"Перше — ми повинні окремо переглянути нашу роль в цій організації. Друге — ми повинні бути готові її покинути у тому випадку, якщо тристоронню процедуру запустять стосовно нашої країни. Терпіти цю принизливу історію, я вважаю, ми не можемо", — заявив політик.

Толстой вважає, що у Росії немає союзників у Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Проблема у тому, що саме Парламентська асамблея обирає суддів ЄСПЛ, більшість з яких представляє НКО Сороса, саме ця асамблея приймає рішення про запуск тристоронньої процедури — і не факт, що її не запустять. Ми можемо з цим зіткнутися, треба тверезо дивитися правді в очі ", — додав заступник голови ПАРЄ.

За словами Петра Толстого, вихід Росії з ПАРЄ спричинить за собою і вихід з РЄ, оскільки членство в цих органах єдине.

Росія відмовилася звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального, як того вимагав Європейський суд з прав людини. Про це Петро Толстой повідомив 18 лютого в своєму Telegram-каналі.

"Чим нам загрожує відмова від виконання рішення ЄСПЛ по Навальному? Не виключаю, що найближчим часом можуть ініціювати надзвичайну тристоронню процедуру або розпочати моніторинг. Ми до цього готові", — написав Толстой.

[ + – ] Повідомлення Петра Толстого

Надзвичайний тристоронній механізм щодо подолання кризових ситуацій Ради Європи — це багатоетапна процедура врегулювання питань РЄ до однієї з країн-учасниць. Його фінальним підсумком може стати призупинення членства або вихід країни з організації, але лише тоді, коли прийти до консенсусу не вдасться.

Ініціювати механізм може Комітет міністрів Ради Європи, ПАРЄ або генеральний секретар організації, остаточне рішення залишається за КМРЄ, який повинен схвалити його 2/3 голосів. Після цього в країну-порушницю відправляється місія РЄ, за підсумками якої приймається дорожня карта щодо виходу з ситуації, розрахована на тривалий період. У випадку, якщо цей план виявиться непрацюючим, Рада Європи може запустити наступний етап щодо призупинення членства або виключення країни з організації.

Нагадаємо, в кінці січня представники Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи затвердили попередній проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації.

Через бажання Європи мати діалог з Росією санкції стосовно неї пропонується не накладати.

"З метою продовження політичного діалогу я пропоную Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації і повернутися до оцінки досягнутого прогресу. В кінці цього року буде представлений звіт про моніторинг", — повідомив доповідач Штафан Шеннах.

25 січня Україна оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

"Від імені моїх колег я оскаржу повноваження делегації РФ через серйозні порушення статуту Ради Європи та невиконання своїх обов'язків", — заявила на засіданні голова української делегації Марія Мезенцева.

Нагадаємо, українська делегація збиралася оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.