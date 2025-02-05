У 2025 для Путіна створять спецтрибунал на базі Ради Європи, — ЗМІ

Про створення спецтрибуналу на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи мають оголосити у квітні 2025 року.

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У 2025 році буде створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, метою якого буде покарання президента Росії Володимира Путіна. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

Проєкт статуту такого трибуналу вже був затверджений під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group), яка відбулась 3-4 лютого у Брюсселі.

"Під час засідання Core Group цього тижня експерти затвердили проєкт статуту спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це фактично трибунал проти Путіна. Трибунал буде створений на базі угоди, яку Україна підпише з Радою Європи. В основі трибуналу лежатиме розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть приєднатися інші держави", — пояснив співрозмовник видання.

Він уточнив, що про створення спецтрибуналу для Путіна оголосять під час останнього, 14-го, засідання Core Group у квітні 2025.

"Для того, щоб трибунал був створений, необхідне рішення Комітету міністрів Ради Європи — але отримати його буде нескладно, адже воно вимагає лише двох третин голосів. Після цього до розширеної часткової угоди зможуть приєднатися інші держави", — зазначило джерело "Європейської правди".

Зазначається, що за таким самим принципом створювався Реєстр збитків від війни з Росією — один зі спільних проєктів Ради Європи та України. Він стане частиною загального механізму компенсації втрат України від війни, до якого вже приєдналися 43 держави світу та Європейський Союз.

Нагадаємо, у квітні 2024 єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що спецтрибунал для Путіна можуть створити до кінця минулого року.