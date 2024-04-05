Спецтрибунал для Путіна можуть створити вже до кінця цього року: подробиці

Наразі існують два варіанти створення трибуналу: багатостороння угода про трибунал або двостороння угода між Радою Європи та Україною, повідомив єврокомісар з юстиції.

Related video

Міжнародний спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю може бути створений до кінця 2024 року. Відповідне сподівання висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на полях конференції "Відновлення справедливості для України", яка відбулась у Гаазі у коментарі Deutsche Welle.

За його словами, наразі ведуться дискусії.

"Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення — на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", — розказав Рейндерс.

Він повідомив про створення в ЄС нової системи передавання судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

Єврокомісар вважає, що створення трибуналу перебуває на завершальному етапі.

"Наступний крок — це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", — підсумував він.

Відомо, що Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у Гаазі.

Ордер на арешт Путіна

Понад два роки тому 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному переміщенні українських дітей із окупованих територій України. Це означає, що російського лідера мають заарештувати, якщо він приїде в одну з країн-членів Міжнародного кримінального суду. Тобто, це ті країни, які ратифікували Римський статут.

16 березня президент Франції Емманюель Макрон уникнув відповіді на питання про можливий арешт Путіна, якщо той приїде до Франції. Він заявив, що "це питання не на порядку денному", Путін не планує візиту до Парижа.

3 квітня стало відомо, що Бразилія запропонувала ввести імунітет від переслідування МКС для лідерів держав, які не визнали його юрисдикцію. Така ініціатива дозволить Путіну взяти участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, який запланований на листопад 2024 року.

Нагадаємо, 2 квітня 44 держави підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час війни. На конференції "Відновлення справедливості для України", яка відбулася у Гаазі, була підтримана відповідна декларація.

Президент Володимир Зеленський високо оцінив лідерство Нідерландів у просуванні ідеї створення такого трибуналу.