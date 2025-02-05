В 2025 для Путина создадут спецтрибунал на базе Совета Европы, — СМИ

О создании спецтрибунала на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы должны объявить в апреле 2025 года.

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В 2025 году будет создан специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, целью которого будет наказание президента России Владимира Путина. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

Проект устава такого трибунала уже был утвержден во время 13-й встречи группы государств (Core Group), которая состоялась 3-4 февраля в Брюсселе.

"Во время заседания Core Group на этой неделе эксперты утвердили проект устава спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это фактически трибунал против Путина. Трибунал будет создан на базе соглашения, которое Украина подпишет с Советом Европы. В основе трибунала будет лежать расширенное частичное соглашение (enlarged partial agreement), к которому смогут присоединиться другие государства", — пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что о создании спецтрибунала для Путина объявят во время последнего, 14-го, заседания Core Group в апреле 2025 года.

"Для того, чтобы трибунал был создан, необходимо решение Комитета министров Совета Европы — но получить его будет несложно, ведь оно требует лишь двух третей голосов. После этого к расширенному частичному соглашению смогут присоединиться другие государства", — отметил источник "Европейской правды".

Отмечается, что по такому же принципу создавался Реестр убытков от войны с Россией — один из совместных проектов Совета Европы и Украины. Он станет частью общего механизма компенсации потерь Украины от войны, к которому уже присоединились 43 государства мира и Европейский Союз.

Напомним, в апреле 2024 года еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что спецтрибунал для Путина могут создать до конца прошлого года.