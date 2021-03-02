"Мир изменился", - Лукашенко отвергает идею об объединении Беларуси с РФ

По мнению самопровозглашенного президента Беларуси, мир настолько изменился, что "глупо даже работать в этом направлении".

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с белорусско-российкими военными прокомментировал информацию об объединении двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

По словам нелегитимного президента, заявления об объединении — чушь и выдумка.

"Мы, белорусы живем в своей квартире, и целая Россия живет на своем этаже. Мы суверенное и независимое государство. Мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко считает, что объединение вообще не нужно. Потому что Беларусь и так сможет выстроить такую систему отношений, которая будет мощнее нежели взаимоотношение между некоторыми субъектами в РФ. Информация, которая распространялась в прессе процентов на 70, по мнению нелегитимного президента, является выдумкой и ложью.

Союзное государство России и Беларуси — конфедеративный союз, который страны подписали в декабре 1999 года. Согласно договору, страны будут постепенно интегрировать единое политическое, экономическое, военное, пограничное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное поле. В 2019 году процесс по интеграции снова появился в повестке дня.

Напомним, ранее Александр Лукашенко провел встречу с Владимиром Путиным, во время которой незаконный президент Беларуси конспектировал слова Путина. Сообщалось, что Лукашенко не видит условий для своей отставки: в стране порядок, протестов нет.

А по мнению лидера оппозиции Тихановской, Лукашенко уйдет весной под натиском Штатов и Европы.