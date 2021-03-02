"Світ змінився", — Лукашенко відкидає ідею про об'єднання Білорусі з РФ

На думку самопроголошеного президента Білорусі, світ настільки змінився, що "нерозумно навіть працювати в цьому напрямку".

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради з білорусько-російськими військовими прокоментував інформацію про об'єднання двох держав. Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

За словами нелегітимного президента, заяви про об'єднання — нісенітниця і вигадка.

"Ми, білоруси живемо в своїй квартирі, і вся Росія живе на своєму поверсі. Ми суверенна й незалежна держава. Світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь повинна увійти до складу Росії чи Росія повинна увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління... Світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку ", — заявив Лукашенко.

Також Лукашенко вважає, що об'єднання взагалі не потрібне. Тому що Білорусь і так зможе вибудувати таку систему відносин, яка буде потужнішою ніж взаємовідношення між деякими суб'єктами в РФ. Інформація, яка поширювалася в пресі відсотків на 70, на думку нелегітимного президента, є вигадкою і брехнею.

Союзна держава Росії та Білорусі — конфедеративний союз, який країни підписали в грудні 1999 року. Згідно з угодою, країни будуть поступово інтегрувати єдине політичне, економічне, військове, прикордонне, валютне, юридичне, гуманітарне та культурне поле. У 2019 процес щодо інтеграції знову з'явився на порядку денному.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко провів зустріч із Володимиром Путіним, під час якої незаконний президент Білорусі конспектував слова Путіна. Повідомлялося, що Лукашенко не вбачає умов для своєї відставки: у країні порядок, протестів немає.

А на думку лідерки опозиції Тихановської, Лукашенко піде навесні під натиском Штатів і Європи.