Джек Ма вылетел из тройки самых богатых китайцев

Контролирующие органы КНР нанесли серьезный удар по позициям Ма, в том числе и финансовым.

Основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма опустился на четвертое место в списке самых богатых людей Китая, передает The Wall Street Journal.

Это произошло после того как бизнес-империя миллиардера попала под контроль регулирующих органов государства еще осенью прошлого года.

В ежегодном рейтинге шанхайской исследовательской фирмы Hurun Report указано, что состояние Ма и его семьи по сравнению с прошлым годом выросло до 360 млрд юаней, что эквивалентно примерно 55,7 млрд долларов США. Тем не менее, вернуться на первую позицию у него не получилось, и сейчас он занимает четвертое место.

Возглавляет список самых богатых китайцев Чжун Шаньшань, сделавший состояние на продаже бутилированной воды. Его чистый капитал – 550 млрд. юаней (около 85 млрд. долларов). Второе и третье места занимают основатель Tencent Holdings Ltd. TCEHY Пони Ма, не имеющий отношения к Джеку Ма, и создатель Pinduoduo Inc. PDD Колин Хуанг, у которых 480 млрд. юаней и 450 млрд. юаней соответственно.

В жизни Джека Ма наступили непростые времена после того, как в октябре 2020 года Китай усилил контроль над технологическими гигантами, в результате чего те понесли немалые убытки. 56-летний Ма как раз готовился готовился сделать платежную компанию Ant Group Co на $35 млрд. долларов публичной. Однако китайские регулирующие органы отменили то, что стало бы крупнейшим в мире первичным публичным размещением акций, всего за два дня до запланированного дебюта в ноябре. Тогда его убытки составили 11 млрд. долларов.

Во время публичного выступления 24 октября Ма раскритиковал власти Китая за "репрессии". Он заявил, что правительство сдерживает инновации, а банки бизнесмен приравнял к ломбардам. После скандала он несколько месяцев не появлялся на публике, что дало повод для слухов, что с ним случилось неладное. Однако в январе 2021 года после трехмесячного отсутствия в информационном пространстве Ма выступил онлайн перед сельскими учителями из разных регионов Китая.