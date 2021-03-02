Джек Ма вилетів з трійки найбагатших китайців

Контролюючі органи КНР завдали серйозного удару на позиції Ма, зокрема і фінансові.

Засновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма опустився на четверте місце у списку найбагатших людей Китаю, передає The Wall Street Journal.

Це сталося після того як бізнес-імперія мільярдера потрапила під контроль регулятивних органів держави ще восени минулого року.

У щорічному рейтингу шанхайської дослідницької фірми Hurun Report зазначено, що стан Ма і його сім'ї порівняно з минулим роком зріс до 360 млрд юанів, що еквівалентно приблизно 55,7 млрд доларів США. Проте, повернутися на першу позицію у нього не вийшло, і зараз він займає четверте місце.

Очолює список найбагатших китайців Чжун Шаньшань, що зробив статки на продажу бутильованої води. Його чистий капітал — 550 млрд юанів (близько 85 млрд доларів). Друге і третє місця займають засновник Tencent Holdings Ltd. TCEHY Поні Ма, який не має стосунку до Джека Ма, і творець Pinduoduo Inc. PDD Колін Хуанг, у яких 480 млрд юанів і 450 млрд юанів відповідно.

У житті Джека Ма настали непрості часи після того, як у жовтні 2020 року Китай посилив контроль над технологічними гігантами, в результаті чого ті понесли чималі збитки. 56-річний Ма якраз готувався готувався зробити платіжну компанію Ant Group Co на $35 млрд доларів публічною. Однак китайські регулятивні органи скасували те, що стало б найбільшим у світі первинним публічним розміщенням акцій, всього за два дні до запланованого дебюту в листопаді. Тоді його збитки склали 11 млрд доларів.

Під час публічного виступу 24 жовтня Ма розкритикував владу Китаю за "репресії". Він заявив, що уряд стримує інновації, а банки бізнесмен прирівняв до ломбардів. Після скандалу він кілька місяців не з'являвся на публіці, що дало привід для чуток, що з ним трапилося щось недобре. Однак в січні 2021 року після тримісячної відсутності в інформаційному просторі Ма виступив онлайн перед сільськими вчителями з різних регіонів Китаю.