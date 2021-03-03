Дональд Туск призвал не быть "наивными" касательно российской и китайских вакцин от COVID

Туск предостерег европейские страны от вакцинации населения препаратами, которые не были протестированы.

Бывший президент Совета Европы и глава Европейской народной партии Дональд Туск призвал всех не быть "наивными" касательно намерений Москвы и Пекина в вопросе вакцин от коронавируса, рассказывает издание Euractiv.

"Я предостерегаю от такого наивного подхода к этим очень циничным игрокам. Я говорю о китайских и российских властях. И, прежде всего, я хотел бы предостеречь власти Польши, а также другие европейские страны от покупки и попыток вакцинации своих граждан вакциной, которая не была протестирована", — заявил Туск.

Бывший президент Совета Европы не уверен, что поляки захотят прививаться китайской вакциной, зная, что ее эффективность не доказана.

Туск с таким заявлением выступил после телефонного разговора президента Польши Анджея Дуды и лидера Китая Си Цзиньпина, которые обсуждали возможное сотрудничество в области вакцин.

Отметим, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Украину до 6 марта якобы прибудет первая партия китайской вакцины Coronavac от производителя Sinovac. На текущий момент известно, что эффективность этого препарата во время тестирований в Индонезии составила 65,3%. Во время испытаний в Бразилии этот показатель составил всего 50,4%. На текущий момент компания Sinovac не обнародовала окончательных данных относительно эффективности их препарата.

Фокус детально разбирался что известно о вакцине Coronavac от производителя Sinovac в отдельном материале.

В Украине уже началась вакцинация препаратом CoviShield индийского производства. С 1 марта появилась возможность записаться на получение прививки. Узнать сколько вам придется ждать в очереди можно через специальный онлайн-калькулятор.