Дональд Туск закликав не бути "наївними" щодо російської і китайської вакцин від COVID

Туск застеріг європейські країни від вакцинації населення препаратами, що не були протестовані.

Колишній президент Ради Європи та голова Європейської народної партії Дональд Туск закликав всіх не бути "наївними" щодо намірів Москви і Пекіна в питанні вакцин від коронавірусу, розповідає видання Euractiv.

"Я застерігаю від такого наївного підходу до цих дуже цинічних гравців. Я говорю про китайську та російську владу. І, перш за все, я хотів би застерегти владу Польщі, а також інші європейські країни від купівлі та спроб вакцинації своїх громадян вакциною, яка не була протестована", — заявив Туск.

Колишній президент Ради Європи не впевнений, що поляки захочуть щепитися китайською вакциною, знаючи, що її ефективність не доведена.

Туск із такою заявою виступив після телефонної розмови президента Польщі Анджея Дуди і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, які обговорювали можливу співпрацю в галузі вакцин.

Зазначимо, глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що в Україні до 6 березня нібито прибуде перша партія китайської вакцини Coronavac від виробника Sinovac. На поточний момент відомо, що ефективність цього препарату під час тестувань в Індонезії склала 65,3%. Під час випробувань у Бразилії цей показник становив лише 50,4%. Наразі компанія Sinovac не оприлюднювала остаточних даних щодо ефективності їх препарату.

Фокус детально розбирався що відомо про вакцину Coronavac від виробника Sinovac в окремому матеріалі.

В Україні вже почалася вакцинація препаратом CoviShield індійського виробництва. З 1 березня з'явилася можливість записатися на отримання щеплення. Дізнатися скільки вам доведеться чекати в черзі можна через спеціальний онлайн-калькулятор.