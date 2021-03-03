В США готовятся к новому штурму Капитолия, намеченному на 4 марта
Запланированы новые акции протестов, полиция перешла на усиленный режим работы
Предстоящая новая волна протестов в США вынудила американских правоохранителей применить усиленные меры безопасности возле правительственных зданий в центре Вашингтона.
Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-служба Капитолия.
"Департамент ознакомлен с информацией, которая вызывает обеспокоенность, а также данными разведки о 4 марта, и продолжает работать с нашими партнерами в системе правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Ранее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что возможно, некоторые конгрессмены будут привлечены к уголовной ответственности, если будет установлено, что они "способствовали и подстрекали" нападение на Капитолий 6 января.
Также мы сообщали, что 33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, который во время штурма Капитолия был одет как викинг, готов дать показания против Дональда Трампа на слушаниях по его импичменту в Сенате.
Фокус рассказывал о том, что подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван самым бесцеремонным образом. Сторонники Дональда Трампа, съехавшиеся 6 января в Вашингтон, чтобы поддержать своего лидера, пошли на штурм Капитолийского холма.
Протестующим удалось прорвать оцепление полиции и занять правительственное здание — местопребывание Конгресса США, откуда спешно эвакуировали сотрудников. В том числе сотрудники Сикрет сервис вывезли из здания вице-президента Майка Пенса и членов Сената. Эвакуирован также персонал Библиотеки Конгресса и работники расположенного по соседству Canon House