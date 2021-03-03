У США готуються до нового штурму Капітолію, наміченому на 4 березня

Заплановані нові акції протестів, поліція перейшла на посилений режим роботи.

Майбутня нова хвиля протестів у США змусила американських правоохоронців застосувати посилені заходи безпеки біля урядових будівель у центрі Вашингтона.

Про це повідомила у своєму мікроблозі в Twitter прес-служба Капітолію.

"Департамент ознайомлений з інформацією, яка викликає стурбованість, а також даними розвідки про 4 березня, і продовжує працювати з нашими партнерами в системі правоохоронних органів", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення прес-служби Капітолію

Раніше Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що можливо, деяких конгресменів притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо буде встановлено, що вони "сприяли і підбурювали" напад на Капітолій 6 січня.

Також ми повідомляли, що 33-річний житель Арізони Джейкоб Ентоні Ченслі, який під час штурму Капітолію був одягнений як вікінг, готовий дати свідчення проти Дональда Трампа на слуханнях щодо його імпічменту в Сенаті.

Фокус розповідав про те, що підрахунок голосів виборців, який мав закріпити остаточну і безповоротну перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США був перерваний найбезцеремоннішим чином. Прихильники Дональда Трампа, що з'їхалися 6 січня у Вашингтон, щоб підтримати свого лідера, пішли на штурм Капітолійського пагорба.

Протестувальникам вдалося прорвати оточення поліції і зайняти урядову будівлю — місцеперебування Конгресу США, звідки спішно евакуювали співробітників. Зокрема співробітники Сікрет сервісу вивезли з будівлі віце-президента Майка Пенса і членів Сенату. Евакуйовані також персонал Бібліотеки Конгресу та працівники розташованого по сусідству Canon House.