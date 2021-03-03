"Россия - ужасающий и невыносимый сосед, но с ней нужно разговаривать", - МИД Франции

Глава министерства иностранных дел Франции считает, что Россия развивается по "крайне авторитарному" сценарию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает Россию "ужасающим и невыносимым соседом", с которым, впрочем, приходится поддерживать диалог и отношения. Об этом сообщает издание RFI.

Дипломат почеркнул, что, по его мнению, события в РФ развиваются по "крайне авторитарному сценарию". В пример он привел ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, которого сперва пытались отравить, а после посадили в тюрьму, аресты журналистов и протестующих и высылку европейских дипломатов.

Впрочем, по словам Ле Дриана, они вынуждены продолжать коммуницировать с РФ.

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального. Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна — наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед", — сказал глава МИД Франции.

Также он назвал "эффективными" санкции, которые накануне Евросоюз ввел против РФ.

"Они не позволяют (фигурантам списка) посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего", — сказал Ле Дриан.

Отметим, 2 марта, Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Алексея Навального.

В тот же день санкции против ряда российских политиков ввели и США.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.