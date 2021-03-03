"Росія — жахливий і нестерпний сусід, але з нею треба розмовляти", — МЗС Франції

Голова міністерства закордонних справ Франції вважає, що Росія розвивається за "вкрай авторитарним" сценарієм.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вважає Росію "жахливим і нестерпним сусідом", з яким доводиться підтримувати діалог і відносини. Про це повідомляє видання RFI.

Дипломат підкреслив, що, на його думку, події в РФ розвиваються за "вкрай авторитарним сценарієм". Як приклад він навів ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним, якого спершу намагалися отруїти, а після посадили в тюрму, арешти журналістів і учасників протесту і висилку європейських дипломатів.

Втім, за словами Ле Дріана, вони змушені продовжувати комунікувати з РФ.

"Ми повинні зберегти зв'язки з Росією, але при цьому зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Олексія Навального. Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією), тому що ця країна — наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді жахливий, а іноді нестерпний сусід", — сказав голова МЗС Франції.

Також він назвав "ефективними" санкції, які напередодні Євросоюз ввів проти РФ.

"Вони не дозволяють (фігурантам списку) відвідувати Євросоюз, отримувати доступ до їхніх власних активів у ЄС. Це більше, ніж нічого", — сказав Ле Дріан.

Зазначимо, що 2 березня Євросоюз ввів санкції щодо високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Олексія Навального.

У той же день санкції проти ряду російських політиків ввели і США.

Нагадаємо: 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.