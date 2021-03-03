В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации, которую сестры короля сделали за границей

В испанской Национальной стратегии вакцинации для людей такого возраста и рода занятий, как сестры короля, пока даже не определены сроки вакцинации.

Сестры короля Испании 57-летняя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина, вакцинировались от коронавируса в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу, который сейчас живет в Абу-Даби.

Сообщение об этом в испанских СМИ вызвало скандал в стране. Дело в том, что принцессы сейчас не могли бы получить прививку в Испании, так как пока в стране вакцинируют только пожилых и людей из групп повышенного риска или которые выполняют "важную и деликатную работу".

Бывший король 83-летний Хуан Карлос уехал из Испании в августе прошлого года в Объединенные Арабские Эмираты из-за финансовых скандалов. Бывший монарх уже получил прививку в ОАЭ, как и 76-летний Феликс Санс Рольдан, бывший директор Национального разведывательного управления Испании, который сделал это во время визита к экс-монарху.

Елена и Кристина навестили отца в начале февраля. Из-за их возраста и того, что они не выполняют "важную или деликатную работу", как это определено в Стратегии вакцинации Испании, они могут пока получить вакцину в Испании. Чтобы получить прививку против COVID-19, им пришлось бы дождаться очереди для населения их возрастной группы, а пока нет даже запланированной даты начала этого процесса.

Королевский дом Испании отказался комментировать историю с вакцинацией, заявив, что сестры Филипп VI больше не являются частью королевского дома. Также было сообщено, что король и его семья будут вакцинированы в соответствии с очередностью, установленной в Испании органами здравоохранения.

В партии "Подемос", младшем партнере в правящей коалиции, заявили, что такие "привилегии" в очередной раз говорят о том, что страна должна отказаться от монархии.

Напомним, прокуратура Испании ведет несколько расследований, связанных с деятельностью бывшего короля. Ему не было предъявлено никаких обвинений, но общественное негодование было так велико, что в августе 2020 король решил улететь из страны. В феврале стало известно, что Хуан Карлос погасил половину долга в 8 млн евро.

В марте прошлого года король Испании Филипп VI отказался содержать своего отца Хуана Карлоса I, который в 2014 году отрекся от престола, и выплачивать ему ежегодно грант в 194 тысячи евро. Также он отказался от его наследства.