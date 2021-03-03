В Іспанії розгорівся скандал через вакцинацію, яку сестри короля зробили за кордоном

В іспанській Національній стратегії вакцинації для людей такого віку і роду занять, як сестри короля, поки навіть не визначені терміни вакцинації.

Сестри короля Іспанії 57-річна принцеса Олена і 55-річна принцеса Христина, вакцинували від коронавірусу в лютому під час поїздки до свого батька, колишнього короля Іспанії Хуану Карлосу, який наразі живе в Абу-Дабі.

Повідомлення про це в іспанських ЗМІ викликало скандал у країні. Справа в тому, що принцеси зараз не могли б отримати щеплення в Іспанії, оскільки поки в країні вакцинують тільки літніх і людей з груп підвищеного ризику або які виконують "важливу і делікатну роботу".

Колишній король 83-річний Хуан Карлос виїхав з Іспанії в серпні минулого року в Об'єднані Арабські Емірати через фінансові скандали. Колишній монарх уже отримав щеплення в ОАЕ, як і 76-річний Фелікс Санс Рольдан, колишній директор Національного розвідувального управління Іспанії, який зробив це під час візиту до екс-монарха.

Олена і Христина відвідали батька на початку лютого. Через їхній вік і те, що вони не виконують "важливу або делікатну роботу", як це визначено в Стратегії вакцинації Іспанії, вони можуть поки отримати вакцину в Іспанії. Щоб отримати щеплення проти COVID-19, їм довелося б дочекатися черги для населення їхньої вікової групи, а поки немає навіть запланованої дати початку цього процесу.

Королівський будинок Іспанії відмовився коментувати історію з вакцинацією, заявивши, що сестри Філіпа VI перестають бути частиною королівського дому. Також було повідомлено, що король і його родина будуть вакциновані відповідно до черги, встановленої в Іспанії органами охорони здоров'я.

У партії "Подемос", молодшому партнері коаліції влади, заявили, що такі "привілеї" вчергове говорять про те, що країна повинна відмовитися від монархії.

Нагадаємо: прокуратура Іспанії веде кілька розслідувань, пов'язаних з діяльністю колишнього короля. Йому не було пред'явлено ніяких звинувачень, але громадське обурення було таке велике, що в серпні 2020 король вирішив полетіти з країни. У лютому стало відомо, що Хуан Карлос погасив половину боргу 8 млн євро.

У березні минулого року король Іспанії Філіп VI відмовився замінити свого батька Хуана Карлоса I, який у 2014 році зрікся престолу, і виплачувати йому щорічно грант 194 тисячі євро. Також він відмовився від його спадщини.