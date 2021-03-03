В России журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток из-за поста в Facebook

Кроме того, спецкора "Новой газеты" оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Суд в Москве назначил корреспонденту "Новой газеты" Илье Азару 15 суток ареста и штраф в 150 тысяч рублей. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, представляющего интересы Азара.

Суд признал его виновным в нарушении законодательства о митингах. Причиной этого стали призывы к участию в акции 12 марта 2020 против поправок в Конституцию.

Кроме того, согласно протоколу, который составили на журналиста, он призывал участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.

Кроме того, суд отказал во всех ходатайствах — в том числе о назначении лингвистической экспертизы.

Напомним, ранее тверской суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора российского издания "Медиазона" Сергея Смирнова за ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. 30 января Смирнова задержали во время прогулки с пятилетним сыном. Позже его отпустили с обязательством о явке в суд. На заседание он пришел в футболке с логотипом группы "Тараканы". Позже Московский суд сократил срок ареста Смирнова с 25 до 15 суток.