У Росії журналіста Іллю Азара заарештували на 15 діб через пост у Facebook

Крім того, спецкора "Нової газети" оштрафували на 150 тисяч рублів.

Суд у Москві призначив кореспонденту "Нової газети" Іллі Азару 15 діб арешту і штраф 150 тисяч рублів. Про це повідомляє "Нова газета" з посиланням на адвоката Леоніда Соловйова, що представляє інтереси Азара.

Суд визнав його винним у порушенні законодавства про мітинги. Причиною цього стали заклики до участі в акції 12 березня 2020 проти поправок до Конституції.

Крім того, згідно з протоколом, який склали на журналіста, він закликав брати участь 13 липня 2020 року в акції в СІЗО "Лефортово" проти переслідування журналіста Івана Сафронова.

Крім того, суд відмовив у всіх клопотаннях — у тому числі про призначення лінгвістичної експертизи.

Нагадаємо: раніше суд Москви заарештував на 25 діб головного редактора російського видання "Медіазона" Сергія Смирнова за ретвіт жарту про зовнішню схожість журналіста з лідером панк-групи "Таргани" Дмитром Спіріним, у якій була вказана дата мітингу на підтримку Олексія Навального. 30 січня Смирнова затримали під час прогулянки з п'ятирічним сином. Пізніше його відпустили із зобов'язанням про явку в суд. На засідання він прийшов у футболці з логотипом групи "Таргани". Пізніше Московський суд скоротив термін арешту Смирнова з 25 до 15 діб.