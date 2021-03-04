В Москве школьник выжил, выпрыгнув с 17-го этажа (видео)

14-летний подросток спасался бегством от полиции, которую вызвал дед его девушки

В Москве школьник выпрыгнул с 17-го этажа после того, как мужчина застал его во время интимных отношений с девушкой.

Как сообщает в Telegram LIFE SHOT, Исам после уроков провожал свою 15-летнюю девушку домой. На 17-м этаже около лифта предложил девушке "развлечься", та сначала отказывалась, затем согласилась.

Дедушка школьницы, обеспокоенный тем, что его внучка долго не возвращается из школы, отправился ее искать и увидел, что происходит около лифта.

Мужчина решил, что подросток насилует его внучку, затащил их обоих в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию.

Когда правоохранители приехали, испугавшийся Исам сбежал через окно. Ему повезло: парень выжил, упав в сугроб. После госпитализации у школьника диагностировали сотрясение, перелом таза и бедра, а также черепно-мозговую и кататравму.

[ + – ] Кадры с места происшествия

Ранее мы рассказывали, что в среду, 3 марта, в Одессе мужчина выпал из окна 23 этажа многоэтажного дома и приземлился на автомобиль, который стоял рядом. Одессит выжил, но был госпитализирован с травмами.

Фокус писал о том, что в Кременчуге полицейские успели поймать за ногу мужчину, который хотел спрыгнуть с 7 этажа.

А в Тернополе мальчик зацепился курткой за крюки с внешней стороны балкона, решив подобным образом выйти на прогулку. Сначала ребенок, одетый в зимние вещи, стоял на внешней стороне балкона, затем повис, зацепившись одеждой за крюки.