У Москві школяр вижив, вистрибнувши із 17-го поверху (відео)

14-річний підліток рятувався втечею від поліції, яку викликав дід його дівчини.

У Москві школяр вистрибнув із 17-го поверху після того, як чоловік застав його під час інтимних стосунків із дівчиною.

Як повідомляє в Telegram LIFE SHOT, Ісам після уроків проводжав свою 15-річну дівчину додому. На 17-му поверсі біля ліфта запропонував дівчині "розважитися", та спочатку відмовлялася, потім погодилася.

Дідусь школярки, стурбований тим, що його внучка довго не повертається зі школи, вирушив її шукати і побачив, що відбувається біля ліфта.

Чоловік вирішив, що підліток гвалтує його внучку, затягнув їх обох у квартиру, закрив на кухні та викликав поліцію.

Коли правоохоронці приїхали, злякавшись Ісам втік через вікно. Йому пощастило: хлопець вижив, впавши в замет. Після госпіталізації у школяра діагностували струс, перелом таза та стегна, а також черепно-мозкову та кататравмі.

[ + – ] Кадри з місця події

Раніше ми розповідали, що в середу, 3 березня, в Одесі чоловік випав із вікна 23 поверху багатоповерхового будинку та приземлився на автомобіль, який стояв поруч. Одесит вижив, але був госпіталізований з травмами.

Фокус писав про те, що в Кременчуці поліцейські встигли зловити за ногу чоловіка, який хотів зістрибнути із 7 поверху.

А в Тернополі хлопчик зачепився курткою за гаки із зовнішньої сторони балкона, вирішивши таким чином вийти на прогулянку. Спочатку дитина, одягнена в зимові речі, стояла на зовнішній стороні балкону, потім повисла, зачепившись одягом за гаки.