Нам важна дорога к братству – папа Франциск о сосуществовании ислама и христианства

Папа сказал, что четырехдневная поездка в Ирак его "возродила".

Возвращаясь в Рим после поездки в Ирак, папа Римский долго общался на борту самолета с журналистами на разные темы. Одной из центральных тем его поездки и общения со СМИ были отношения между христианами и мусульманами.

В ходе поездки глава католической церкви впервые встречался с духовным лидером шиитов аятоллой Аль-Систани. Два года назад Франциск подписал в Абу-Даби документ о братстве с лидером мусульман-суннитов. Журналисты спросили, не планируется ли подписать подобный документ и мусульманами-шиитами? Папа ответил, что подписанию того договора предшествовал полугодовой подготовительный период, который держали в тайне. "И он стал первым шагом. Теперь же состоялся второй … И можно не сомневаться, что будут следующие", – сказал Франциск.

В этом контексте папа подчеркнул важность "дороги братства". "Думаю, что дело не только в равенстве, это также культурный процесс", – сказал он, напомнив о том, что и в христианстве изменение ментальности происходило постепенно: была Тридцатилетняя война, Варфоломеевская ночь и другие кровавые события.

Свою встречу с Аль-Систани папа считает "универсальным посланием". "Он был очень почтительным во время встречи, я чувствовал себя уважаемым. Это спокойный и мудрый человек, мне эта встреча была полезной для души", – сказал Франциск. И добавил, что он называет таких людей "святыми по соседству". Они "последовательно живут своей верой и последовательны в общечеловеческих ценностях".

Оценивая же поездку без связи с вопросами религии, 84-летний папа сказал: "После месяцев карантинных ограничений я чувствовал себя уже немного заключенным, это путешествие сильно оживило меня, даже возродило".

Напомним, папа Римский 5 марта начал четырехдневную поездку в Ирак. В СМИ ее назвали самой рискованной зарубежной поездкой понтифика с момента его избрания в 2012 году, сообщило агентство Reuters. Это первая его поездка в Ирак, вообще первый визит папы Римского в эту страну и 33-я поездка Франциска за пределы Италии.

В январе папа Римский привился от COVID-19.

В самом Ватикане жестко борются с противниками вакцинации. В стране действует закон от 2011 года, позволяющий применять санкции против сотрудников, которые отказываются от "мер безопасности". Кардинал Джузеппе Бертело издал указ, в котором говорится о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин.