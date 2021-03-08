Нам важлива дорога до братерства – папа Франциск про співіснування ісламу і християнства

Папа сказав, що чотириденна поїздка до Іраку його "відродила".

Повертаючись до Риму після поїздки до Іраку, папа Римський довго спілкувався на борту літака з журналістами на різні теми. Однією з центральних тем його поїздки і спілкування зі ЗМІ були відносини між християнами і мусульманами.

В ході поїздки глава католицької церкви вперше зустрічався з духовним лідером шиїтів аятолою Аль-Сістані. Два роки тому Франциск підписав в Абу-Дабі документ про братерство з лідером мусульман-сунітів. Журналісти запитали, чи не планується підписати подібний документ і мусульманами-шиїтами? Папа відповів, що підписання того договору передував піврічний підготовчий період, який тримали в таємниці. "І він став першим кроком. Тепер же відбувся другий … І можна не сумніватися, ще будуть такі", — сказав Франциск.

У цьому контексті папа підкреслив важливість "дороги братства". "Думаю, що справа не тільки в рівністі, це також культурний процес", — сказав він, нагадавши про те, що і в християнстві зміна ментальності відбувалося поступово: була Тридцятилітня війна, Варфоломіївська ніч та інші криваві події.

Свою зустріч з Аль-Сістані папа вважає "універсальним посланням". "Він був дуже шанобливим під час зустрічі, я відчував себе поважним. Це спокійний і мудрий чоловік, мені ця зустріч була корисною для душі", — сказав Франциск. І додав, що він називає таких людей "святими по сусідству". Вони "послідовно живуть своєю вірою і послідовні в загальнолюдських цінностях".

Оцінюючи ж поїздку без звʼязку з питаннями релігії, 84-річний папа сказав: "Після місяців карантинних обмежень я відчував себе вже трохи ув’язненим, ця подорож сильно оживила мене, навіть відродила".

Нагадаємо, папа Римський 5 березня почав чотириденну поїздку до Іраку. У ЗМІ її назвали найбільш ризикованою закордонною поїздкою понтифіка з моменту його обрання в 2012 році, повідомило агентство Reuters. Це перша його поїздка до Іраку, взагалі перший візит папи Римського в цю країну і 33-тя поїздка Франциска за межі Італії.

У січні папа Римський прищепився від COVID-19.

У самому Ватикані жорстко борються з противниками вакцинації. У країні діє закон від 2011 року, що дозволяє застосовувати санкції проти співробітників, які відмовляються від "заходів безпеки". Кардинал Джузеппе Бертело видав указ, в якому говориться про ризик втратити роботу в разі, якщо співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин.